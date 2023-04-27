Гвардіола: Сіті досі відстає від Арсенала, але тепер все в наших руках

Джерело - BBC.

Доля титулу АПЛ тепер в руках Манчестер Сіті.

Про це заявив головний тренер "містян" Жузеп Гвардіола після перемоги над Арсеналом (4:1).

"Не можемо втрачати концентрацію. Тепер все в наших руках. Наступні три матчі визначатимуть, чи зможемо ми зробити те, що хочемо. Реальність така, що ми досі відстаємо від Арсенала. Коли все в наших руках - цим треба скористатися.

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Потрібно продовжувати перемагати, щоб лишатися в гонці за всіма трьома трофеями. Налаштування, коли не маємо іншого вибору, крім як перемогти - найкраще для матчів. Футболісти показали, що виходять на кожен матч з налаштуванням перемогти", - сказав Гвардіола.

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