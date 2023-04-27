Голанд побив рекорд результативності Салаха за сезон АПЛ

Норвежець забив 33-й гол у розіграші чемпіонату Англії

Джерело - Чемпіон.

Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд відзначився голом в матчі 33-го туру АПЛ проти Арсенала (4:1).

Це взяття воріт стало для нападника 33-м у сезоні чемпіонату Англії. Це новий рекорд за кількістю голів протягом одного сезону АПЛ з 20 командами.

Попередній рекорд належав Мохамеду Салаху з Ліверпуля, який у сезоні 2017/18 забив 32 м’ячі.

Рекорд за кількістю голів протягом одного сезону АПЛ з 22 командами належить Енді Коулу та Алану Ширеру. Обидва забили по 34 голи.

Most goals scored in a 38-game Premier League season:



◉ 33 - Erling Haaland (2022/23)

◎ 32 - Mohamed Salah (2017/18)

◎ 31 - Alan Shearer (1995/96)

◎ 31 - Cristiano Ronaldo (2007/08)

◎ 31 - Luis Suárez (2013/14)



Goal. Machine. 🤖 pic.twitter.com/L7DQI3sOT8 — Squawka (@Squawka) April 26, 2023

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