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Голанд побив рекорд результативності Салаха за сезон АПЛ

Норвежець забив 33-й гол у розіграші чемпіонату Англії
Сьогодні 09:41 382 0
Голанд побив рекорд результативності Салаха за сезон АПЛ
Фото: AFP
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Ерлінг Голанд, #Ліверпуль, #Манчестер Сіті, #Ширер, #Мохаммед Салах, #Енді Коул

Джерело - Чемпіон.

Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд відзначився голом в матчі 33-го туру АПЛ проти Арсенала (4:1).

Це взяття воріт стало для нападника 33-м у сезоні чемпіонату Англії. Це новий рекорд за кількістю голів протягом одного сезону АПЛ з 20 командами.

Попередній рекорд належав Мохамеду Салаху з Ліверпуля, який у сезоні 2017/18 забив 32 м’ячі.

Рекорд за кількістю голів протягом одного сезону АПЛ з 22 командами належить Енді Коулу та Алану Ширеру. Обидва забили по 34 голи.

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