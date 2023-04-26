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Кукурелья вибув на 2-3 тижні

У гравця м’язову травма
Сьогодні 22:10 181 0
Кукурелья вибув на 2-3 тижні
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Кукурелья, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Лівий захисник Челсі Марк Кукурелья не потрапив до заявки команди на матч 33-го туру АПЛ проти Манчестер Сіті через травму.

Про це розповів інсайдер Фабріціо Романо.

24-річний іспанець отримав м’язову травму. Через пошкодження футболіст може пропустити 2-3 тижні.

У поточному сезоні гравець взяв участь у 33 матчах "синіх", в яких зробив 2 асисти.

Раніше повідомлялося, що Почеттіно підпише контракт з Челсі найближчим часом.

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