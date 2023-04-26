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Почеттіно підпише контракт з Челсі найближчим часом

Аргентинець провів успішні переговори з лондонцями
Сьогодні 11:42 244 0
Почеттіно підпише контракт з Челсі найближчим часом
Фото: Getty Images
#Челсі, #Маурісіо Почеттіно

Джерело - Чемпіон.

Обговорення підписання контракту між Челсі та Маурісіо Почеттіно просувається добре.

Про це заявив інсайдер Фабріціо Романо.

У понеділок, 24 квітня, відбулася позитивна зустріч, на якій обговорювався довгостроковий проєкт команди.

Сторони очікують, що повна угода буде завершена найближчим часом.

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