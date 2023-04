Почеттіно підпише контракт з Челсі найближчим часом

Обговорення підписання контракту між Челсі та Маурісіо Почеттіно просувається добре.

Про це заявив інсайдер Фабріціо Романо.

У понеділок, 24 квітня, відбулася позитивна зустріч, на якій обговорювався довгостроковий проєкт команди.

Сторони очікують, що повна угода буде завершена найближчим часом.

Discussions progressing well on the final details between Chelsea and Mauricio Pochettino. Very positive meeting took place on Monday in Spain discussing on long term project. 🔵⏳ #CFC



All parties expect full agreement to be completed soon. pic.twitter.com/OoAbWmM8y8