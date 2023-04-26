Головне
Реал з Луніним сенсаційно програв Жироні Циганкова: результати матчів 31 туру Ла-Ліги
Сьогодні 07:42 2407
Супрязі може знадобитися ще одна операція
Сьогодні 14:55 202
Лунін, ще не пізно приєднатися до армії: фани Реала обурені грою українця
Сьогодні 13:49 523
Він мав отримати Золотий м'яч! Олександру Заварову - 62!
Сьогодні 13:26 12296
Формула-1 запровадила новий формат гоночного вікенду
Сьогодні 11:55 328
37-ма річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав
Сьогодні 10:47 11554
Лунін - найгірший гравець матчу Жирона - Реал, Циганков отримав середній бал
Сьогодні 09:40 569
Лунін пропустив гол між ногами від команди Циганкова в Ла Лізі - ВІДЕО
Вчора 21:33 3456
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 21:00 13557
Довбик: Не горю бажанням грати у Туреччині
Вчора 20:44 577
Прямі трансляції

Ювентус може підписати півзахисника Барселони Кесс'є

Туринці у наступному сезоні хочуть перебудувати лінію півзахисту
Сьогодні 15:32 166 0
Ювентус може підписати півзахисника Барселони Кесс'є
Фото: Getty Images
#Барселона, #Ювентус, #Кесс'є

Джерело - Sport.es.

Ювентус розглядає варіант підписання півзахисника Барселони Франка Кесс'є.

Про це повідомляє Sport.es.

Туринці у наступному сезоні хочуть перебудувати лінію свого півзахисту та бачить в івуарійці підсилення команди.

Станом на зараз Барселона повідомила Кесс'є про можливе зниження зарплатні у наступній кампанії, на що футболіст не погодився.

  Актуально: Інтер зустрінеться з Ювентусом: розклад матчів Кубка Італії

Каталонці можуть продати півзахисника, якщо їм вдасться підписати Ілкая Гюндогана та продовжити контракт з Серджі Бускетсом.

У випадку відходу Кесс'є Барселона віддасть пріоритет трансферу, а не обміну. Другий варіант можливий тільки у випадку, якщо Хаві буде зацікавлений у кандидатурі гравця, на якого обміняють івуарійця.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні 31931 6
37-ма річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав 37-ма річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав 11554
Він мав отримати Золотий м'яч! Олександру Заварову - 62! Він мав отримати Золотий м'яч! Олександру Заварову - 62! 12296
Лунін пропустив гол між ногами від команди Циганкова в Ла Лізі - ВІДЕО Лунін пропустив гол між ногами від команди Циганкова в Ла Лізі - ВІДЕО 3456
У газетах писали, що Динамо виграло Кубок завдяки Чорнобилю, – Олег Блохін У газетах писали, що Динамо виграло Кубок завдяки Чорнобилю, – Олег Блохін 4652
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 13557
Рекомендуємо
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 45565
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 75011 2
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 29917
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 1416
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 35114 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 44014