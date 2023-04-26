Ювентус може підписати півзахисника Барселони Кесс'є

Туринці у наступному сезоні хочуть перебудувати лінію півзахисту

Ювентус розглядає варіант підписання півзахисника Барселони Франка Кесс'є.

Про це повідомляє Sport.es.

Туринці у наступному сезоні хочуть перебудувати лінію свого півзахисту та бачить в івуарійці підсилення команди.

Станом на зараз Барселона повідомила Кесс'є про можливе зниження зарплатні у наступній кампанії, на що футболіст не погодився.

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Каталонці можуть продати півзахисника, якщо їм вдасться підписати Ілкая Гюндогана та продовжити контракт з Серджі Бускетсом.

У випадку відходу Кесс'є Барселона віддасть пріоритет трансферу, а не обміну. Другий варіант можливий тільки у випадку, якщо Хаві буде зацікавлений у кандидатурі гравця, на якого обміняють івуарійця.

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