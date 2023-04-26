Ювентус може підписати півзахисника Барселони Кесс'є

Джерело - Sport.es.
Ювентус розглядає варіант підписання півзахисника Барселони Франка Кесс'є.
Про це повідомляє Sport.es.
Туринці у наступному сезоні хочуть перебудувати лінію свого півзахисту та бачить в івуарійці підсилення команди.
Станом на зараз Барселона повідомила Кесс'є про можливе зниження зарплатні у наступній кампанії, на що футболіст не погодився.
Актуально: Інтер зустрінеться з Ювентусом: розклад матчів Кубка Італії
Каталонці можуть продати півзахисника, якщо їм вдасться підписати Ілкая Гюндогана та продовжити контракт з Серджі Бускетсом.
У випадку відходу Кесс'є Барселона віддасть пріоритет трансферу, а не обміну. Другий варіант можливий тільки у випадку, якщо Хаві буде зацікавлений у кандидатурі гравця, на якого обміняють івуарійця.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!