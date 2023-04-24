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Гвардіола не відпустив Канселу у Барселону

Португальський захисник міг взимку перейти у Барселону
Сьогодні 22:39 216 0
Гвардіола не відпустив Канселу у Барселону
#Барселона, #Жузеп Гвардіола, #Канселу, #Манчестер Сіті

Джерело - ua-football.com.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп  Гвардіола не відпустив Жоау Канселу на правах оренди до Барселони цієї зими.

Про це повідомляє sport.es.

Причина, чому Гвардіола не дав португальцю піти в іспанський клуб невідома. "Блауграна" хоче спробувати знову, але в клубі немає впевненості, що трансфер вдасться провернути.

У підсумку Канселу перейшов в оренду у Баварію до кінця сезону. Португалець провів за клуб 16 матчів, забив 1 гол та віддав 5 результативних передач.

Портал Transfermarkt оцінює гравця у 60 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Канселу пропонували підписувати Реалу та Барселоні.

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