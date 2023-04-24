Гвардіола не відпустив Канселу у Барселону

Джерело - ua-football.com.
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола не відпустив Жоау Канселу на правах оренди до Барселони цієї зими.
Про це повідомляє sport.es.
Причина, чому Гвардіола не дав португальцю піти в іспанський клуб невідома. "Блауграна" хоче спробувати знову, але в клубі немає впевненості, що трансфер вдасться провернути.
У підсумку Канселу перейшов в оренду у Баварію до кінця сезону. Португалець провів за клуб 16 матчів, забив 1 гол та віддав 5 результативних передач.
Портал Transfermarkt оцінює гравця у 60 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що Канселу пропонували підписувати Реалу та Барселоні.