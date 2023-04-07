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Канселу може перейти до Барселони

Португальський захисник не потрібен Баварії
Сьогодні 17:40 146 0
Канселу може перейти до Барселони
#Барселона

Джерело - sport.ua.

Захисник збірної Португалії Жоау Канселу влітку може перейти в Барселону. 

Про це повідомляє Sport.es.

До кінця нинішнього сезону Канселу виступає на правах оренди за Баварію, але чемпіони Німеччини не хочуть викуповувати гравця. "Манчестер Сіті" він також не потрібен через конфлікт із Пепом Гвардіолою.

Після переходу у Баварію в січні Канселу провів 11 матчів у всіх турнірах, і відзначився в них 1 голом і 4 асистами.

Раніше повідомлялося, що Канселу пропонували підписувати Реалу та Барселоні.

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