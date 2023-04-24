Аллегрі запросив Кулібалі в Ювентус

Каліду Кулібалі влітку може змінити клуб

Ювентус розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє видання La Gazzetta dello Sport.

Зокрема головний тренер команди Массіміліано Аллегрі мав приватну розмову з захисником Челсі Каліду Кулібалі.

В цьому сезоні сенегальський футболіст провів 31 поєдинок, в якому відзначився двома голами та одним асистом.

Раніше повідомлялося, що Челсі може продати Кулібалі.

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