Аллегрі запросив Кулібалі в Ювентус

Джерело - football.ua.
Ювентус розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє видання La Gazzetta dello Sport.
Зокрема головний тренер команди Массіміліано Аллегрі мав приватну розмову з захисником Челсі Каліду Кулібалі.
В цьому сезоні сенегальський футболіст провів 31 поєдинок, в якому відзначився двома голами та одним асистом.
Раніше повідомлялося, що Челсі може продати Кулібалі.
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