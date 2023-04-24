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Челсі може продати Кулібалі

Каліду Кулібалі влітку може змінити клуб
Сьогодні 18:55 267 0
Челсі може продати Кулібалі
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Футбольні трансфери, #Челсі, #Каліду Кулібалі

Джерело - sport.ua.

Челсі розглядає варіант із продажем центрального захисника Каліду Кулібалі влітку.

Про це повідомляє журналіст Саймон Філліпс.

Головним претендентом на підписання Кулібалі є Ювентус. Щоправда, туринський клуб готовий запропонувати Челсі лише оренду з правом викупу або навіть суху оренду. Агент Кулібалі хотів привести гравця в Турин ще рік тому.

У нинішньому сезоні на рахунку Кулібалі 2 голи та 1 асист у 31 матчі за Челсі у всіх турнірах.

Раніше Нагельсманн відмовився очолити Челсі.

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