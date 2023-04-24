Челсі може продати Кулібалі

Каліду Кулібалі влітку може змінити клуб

Челсі розглядає варіант із продажем центрального захисника Каліду Кулібалі влітку.

Про це повідомляє журналіст Саймон Філліпс.

Головним претендентом на підписання Кулібалі є Ювентус. Щоправда, туринський клуб готовий запропонувати Челсі лише оренду з правом викупу або навіть суху оренду. Агент Кулібалі хотів привести гравця в Турин ще рік тому.

У нинішньому сезоні на рахунку Кулібалі 2 голи та 1 асист у 31 матчі за Челсі у всіх турнірах.

Раніше Нагельсманн відмовився очолити Челсі.

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