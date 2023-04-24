Барселона може підписати Обамеянга

П'єр-Емерік Обамеянг може повернутися у Барселону

Джерело - Чемпіон.

Нападник Челсі П'єр-Емерік Обамеянг покине лондонців по завершенню нинішнього сезону.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Форвард є резервним варіантом на позицію нападника для Барселони, за яку виступав у минулому сезоні. Сам Обамеянг хотів би повернутися у Каталонію.

Угода буде залежатиме від можливості дотримання фінансового фейр-плею.

Пріоритетним варіантом для Барселони на позицію форварда залишається Вітор Роке з Атлетіко Паранаенсе, але трансфер є складним через високу ціну.

Нагадаємо Барселона працює над першою пропозицією для Мессі.