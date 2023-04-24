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Барселона може підписати Обамеянга

П'єр-Емерік Обамеянг може повернутися у Барселону
Сьогодні 20:59 159 0
Барселона може підписати Обамеянга
Фото - gettyimages
#Барселона, #П'єр-Емерік Обамеянг, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Нападник Челсі П'єр-Емерік Обамеянг покине лондонців по завершенню нинішнього сезону.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Форвард є резервним варіантом на позицію нападника для Барселони, за яку виступав у минулому сезоні. Сам Обамеянг хотів би повернутися у Каталонію.

Угода буде залежатиме від можливості дотримання фінансового фейр-плею.

Пріоритетним варіантом для Барселони на позицію форварда залишається Вітор Роке з Атлетіко Паранаенсе, але трансфер є складним через високу ціну.

Нагадаємо Барселона працює над першою пропозицією для Мессі.

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