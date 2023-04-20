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Барселона працює над першою пропозицією для Мессі

Ліонель Мессі може повернутися у Барселону
Сьогодні 10:15 282 0
Барселона працює над першою пропозицією для Мессі
Фото - gettyimages
#Барселона, #Ліонель Мессі, #ПСЖ, #Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Барселона прагне влітку підписати контракт з нападником ПСЖ Ліонелем Мессі.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Контракт аргентинця з парижанами, який спливає у червні, досі не продовжено.

За інформацією джерела, каталонці хочуть підписати контракт з Мессі у літнє трансферне вікно, коли той набуде статусу вільного агента. Барселона вже працює над першою офіційною пропозицією для 35-річного нападника.

Тренер іспанців Хаві та президент клубу Жоан Лапорта також намагаються переконати аргентинця повернутися у Каталонію.

Мессі покинув Барселону влітку 2021 року на правах вільного агента після 18 років перебування у структурі клубу.

Раніше повідомлялося, що Барселона може позбутися новачка заради підписання Мессі.

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