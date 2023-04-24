Аллегрі: У наступному сезоні ми знову будемо в боротьбі за Скудетто

Тренер Ювентуса прокоментував поразку від Наполі (0:1)

Джерело - Football Italia.

Ювентус зможе боротися за титул чемпіона Серії А вже наступного сезону.

Про це заявив наставник туринців Массіміліано Аллегрі.

"Дуже прикро програвати в такому матчі, але ми мали краще оборонятися в ситуації з пропущеним голом. Ми просто перестали грати, і в цьому сенсі нам точно потрібно діяти краще. Це частина процесу розвитку, тож ми ставимося до цього як до данності.

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Наполі - сильна команда, яка скоро виграє чемпіонат Італії. У нас все ще є перевага в боротьбі за зону Ліги чемпіонів, до того ж, ми продовжуємо участь у Лізі Європи та Кубку Італії. Цей сезон допоможе нам сильно вирости, а в наступному ми знову будемо в боротьбі за Скудетто.

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Нам потрібно залишатися спокійними та приймати рішення суддів, якими б вони не були. Інакше ми будемо витрачати енергію на те, що не в силах змінити. Суддя сьогодні був дуже хорошим, вітаю його з роботою", - сказав Аллегрі.

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