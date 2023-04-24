Головне
Збірна України не буде зніматися з відбору Євро-2024
Сьогодні 13:52 468
Перший після Шевченка. Як і чому Зінченко став найкращим українським футболістом за останні 15 років
Сьогодні 15:12 974
Дніпро-1 вирвав перемогу в Руха в 22 турі УПЛ
Сьогодні 14:55 431
Новіков увійшов до трійки найсильніших людей у світі
Сьогодні 13:41 435
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 12:09 3143
Рейтинг ATP: Крутих втратив кілька позицій
Сьогодні 11:35 49920
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд
Сьогодні 11:16 284740 2
Український військовий Кашпур пробіг Лондонський марафон на експериментальному протезі
Сьогодні 09:41 493
Марсель з Маліновським здолали Ліон: результати матчів Ліги 1
Вчора 23:41 1393
Наполі вирвав перемогу в Ювентуса: результати матчів Серії А
Вчора 23:41 1261
Прямі трансляції

Аллегрі: У наступному сезоні ми знову будемо в боротьбі за Скудетто

Тренер Ювентуса прокоментував поразку від Наполі (0:1)
Сьогодні 15:26 184 0
Аллегрі: У наступному сезоні ми знову будемо в боротьбі за Скудетто
Фото: Getty Images
#Аллегрі, #Наполі, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Ювентус

Джерело - Football Italia.

Ювентус зможе боротися за титул чемпіона Серії А вже наступного сезону.

Про це заявив наставник туринців Массіміліано Аллегрі.

"Дуже прикро програвати в такому матчі, але ми мали краще оборонятися в ситуації з пропущеним голом. Ми просто перестали грати, і в цьому сенсі нам точно потрібно діяти краще. Це частина процесу розвитку, тож ми ставимося до цього як до данності.

 Актуально: Ювентус - Наполі 0:1: огляд матчу Серії А

Наполі - сильна команда, яка скоро виграє чемпіонат Італії. У нас все ще є перевага в боротьбі за зону Ліги чемпіонів, до того ж, ми продовжуємо участь у Лізі Європи та Кубку Італії. Цей сезон допоможе нам сильно вирости, а в наступному ми знову будемо в боротьбі за Скудетто.

  Читайте: Наполі може виграти Серію А вже в наступному турі

Нам потрібно залишатися спокійними та приймати рішення суддів, якими б вони не були. Інакше ми будемо витрачати енергію на те, що не в силах змінити. Суддя сьогодні був дуже хорошим, вітаю його з роботою", - сказав Аллегрі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: розклад змагань, результати Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: розклад змагань, результати 7639
Шовковський замість Луческу – вирок системі клубу: 4 висновки після матчу Динамо – Шахтар Шовковський замість Луческу – вирок системі клубу: 4 висновки після матчу Динамо – Шахтар 2930
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд 284740 2
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 3143
Рейтинг ATP: Крутих втратив кілька позицій Рейтинг ATP: Крутих втратив кілька позицій 49920
Збірна України поступилася Китаю в овертаймі на старті чемпіонату світу Збірна України поступилася Китаю в овертаймі на старті чемпіонату світу 1975
Рекомендуємо
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 13836
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 42812
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 16076 6
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 11395 2
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 148000 7
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 10526