Наполі може виграти Серію А вже в наступному турі

Наполі має змогу виграти італійську Серію А за 6 турів до кінця чемпіонату.

Про це повідомляє Sportface.

Якщо в наступному турі підопічні Лучано Спаллетті вдома переможуть Салернітану, а Лаціо в гостях не виграє у Інтера, то неаполітанці достроково стануть чемпіонами.

Матч Наполі - Салернітана відбудеться 29 квітня, Інтер - Лаціо - 30-го.

Напередодні Наполі вирвав перемогу в Ювентуса, а Лаціо несподівано поступився Торіно.

