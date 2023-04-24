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Наполі може виграти Серію А вже в наступному турі

Неаполітанці можуть достроково виграти Скудетто
Сьогодні 09:24 85 0
Наполі може виграти Серію А вже в наступному турі
Фото: Getty Images
#Інтер, #Лаціо, #Наполі, #Салернітана, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Торіно, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Наполі має змогу виграти італійську Серію А за 6 турів до кінця чемпіонату.

Про це повідомляє Sportface.

Якщо в наступному турі підопічні Лучано Спаллетті вдома переможуть Салернітану, а Лаціо в гостях не виграє у Інтера, то неаполітанці достроково стануть чемпіонами.

Матч Наполі - Салернітана відбудеться 29 квітня, Інтер - Лаціо - 30-го.

Напередодні Наполі вирвав перемогу в Ювентуса, а Лаціо несподівано поступився Торіно.

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