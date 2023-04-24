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Мілан може придбати захисника Манчестер Сіті Вокера

Міланський клуб шукає підсилення на наступний сезон
Сьогодні 11:25 242 0
Мілан може придбати захисника Манчестер Сіті Вокера
Фото: Getty Images
#Манчестер Сіті, #Мілан, #Кайл Вокер

Джерело - The Telegraph.

Мілан зацікавлений у трансфері правого захисника Манчестер Сіті Кайла Вокера.

Про це повідомляє The Telegraph.

Англієць лише двічі за останні два місяці виходив у стартовому складі на матч АПЛ.

Міланський клуб шукає підсилення складу на наступний сезон, щоб боротися за чемпіонство.

Якщо Вокер буде виставлений на трансфер, то, очікується, що ним будуть цікавитися й інші клуби.

Раніше Манчестер Сіті призупинив перемовини із захисником Кайлом Вокером щодо нового контракту. 

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