Мілан може придбати захисника Манчестер Сіті Вокера

Джерело - The Telegraph.
Мілан зацікавлений у трансфері правого захисника Манчестер Сіті Кайла Вокера.
Про це повідомляє The Telegraph.
Англієць лише двічі за останні два місяці виходив у стартовому складі на матч АПЛ.
Міланський клуб шукає підсилення складу на наступний сезон, щоб боротися за чемпіонство.
Якщо Вокер буде виставлений на трансфер, то, очікується, що ним будуть цікавитися й інші клуби.
Раніше Манчестер Сіті призупинив перемовини із захисником Кайлом Вокером щодо нового контракту.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!