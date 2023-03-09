Манчестер Сіті призупинив переговори з Вокером щодо нового контракту

32-рінчий футболіст потрапив у скандал у нічному клубі

Джерело - City Xtra.

Манчестер Сіті призупинив перемовини із захисником Кайлом Вокером щодо нового контракту.

Про це повідомляє City Xtra.

Це трапилося після інциденту за участю 32-річного футболіста у нічному клубі - він оголився перед відвідувачами закладу. За це Вокеру може загрожувати до 2-х років позбавлення волі, якщо його звинуватять у непристойному оголенні.

Обговорення нової угоди з клубом розпочалося наприкінці лютого. Чинний договір Кайла розрахований до літа 2024 року.

Раніше Манчестер Сіті назвав ціну на півзахисника Бернарду Сілву.