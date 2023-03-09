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Манчестер Сіті призупинив переговори з Вокером щодо нового контракту

Сьогодні 10:42 160 0
32-рінчий футболіст потрапив у скандал у нічному клубі
Манчестер Сіті призупинив переговори з Вокером щодо нового контракту
#Бернарду Сілва, #Манчестер Сіті, #Кайл Вокер

Джерело - City Xtra.

Манчестер Сіті призупинив перемовини із захисником Кайлом Вокером щодо нового контракту.

Про це повідомляє City Xtra.

Це трапилося після інциденту за участю 32-річного футболіста у нічному клубі - він оголився перед відвідувачами закладу. За це Вокеру може загрожувати до 2-х років позбавлення волі, якщо його звинуватять у непристойному оголенні.

Обговорення нової угоди з клубом розпочалося наприкінці лютого. Чинний договір Кайла розрахований до літа 2024 року.

Раніше Манчестер Сіті назвав ціну на півзахисника Бернарду Сілву.

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