Манчестер Сіті призупинив переговори з Вокером щодо нового контракту

Джерело - City Xtra.
Манчестер Сіті призупинив перемовини із захисником Кайлом Вокером щодо нового контракту.
Про це повідомляє City Xtra.
Це трапилося після інциденту за участю 32-річного футболіста у нічному клубі - він оголився перед відвідувачами закладу. За це Вокеру може загрожувати до 2-х років позбавлення волі, якщо його звинуватять у непристойному оголенні.
Обговорення нової угоди з клубом розпочалося наприкінці лютого. Чинний договір Кайла розрахований до літа 2024 року.
Раніше Манчестер Сіті назвав ціну на півзахисника Бернарду Сілву.