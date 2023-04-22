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Дячук та Волошин - в основі Динамо на матч з Шахтарем

Матч відбудеться о 17:00 за київським часом
Сьогодні 16:35 484 0
Дячук та Волошин - в основі Динамо на матч з Шахтарем
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо вдома зіграє з донецьким Шахтарем у матчі 22-го туру української Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Динамо: Нещерет, Вівчаренко, Дячук, Сирота, Тимчик, Сидорчук, Андрієвський, Волошин, Беніто, Буяльський, Ванат

Запасні: Моргун, Малиш, Дубінчак, Боль, Шепелєв, Рамадані, Перріс, Кабаєв, Гармаш, Царенко, Діалло, Рамірес

Шахтар: Трубін, Матвієнко, Ракицький, Бондар, Конопля, Степаненко, Джурасек, Бондаренко, Гочолейшвілі, Судаков, Траоре

Запасні: Шевченко, Пятов, Корнієнко, Михайліченко, Назарина, Тотовицький, Топалов, Очеретько, Борячук, Швед, Сікан, Келсі

Матч відбудеться о 17:00 за київським часом на стадіоні Динамо імені В. Лобановського у Києві.

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