Вірт: Вірю, що Верес зможе залишитись в УПЛ

Джерело - офіційний сайт Вереса.
Верес має шанси зберегти прописку в УПЛ.
Про це заявив головний тренер команди Юрій Вірт.
"Коли одночасно випадає п’ять-шість футболістів - це серйозна проблема. Доводиться шукати внутрішні резерви. Зараз я свідомий того, що взимку потрібно було шукати додаткове посилення. Але от чесно – не було таких футболістів, кого б ми могли запросити і не запрошували.
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Тут важливу роль грає і фінансова складова. Для солідного посилення потрібні великі кошти. Тому робили ставку на наявних виконавців. А більш акцентовану трансферну кампанію планували здійснити вже влітку.
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Так, зараз я розумію, що треба було ще доукомплектовувати команду. Зараз нам дуже не вистачає флангових захисників, наприклад. Тим не менше, я вірю, що з тими футболістами, які в нас є – ми зможемо залишитися в УПЛ", - сказав Вірт.
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