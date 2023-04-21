Вірт: Вірю, що Верес зможе залишитись в УПЛ

Верес має шанси зберегти прописку в УПЛ.

Про це заявив головний тренер команди Юрій Вірт.

"Коли одночасно випадає п’ять-шість футболістів - це серйозна проблема. Доводиться шукати внутрішні резерви. Зараз я свідомий того, що взимку потрібно було шукати додаткове посилення. Але от чесно – не було таких футболістів, кого б ми могли запросити і не запрошували.

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Так, зараз я розумію, що треба було ще доукомплектовувати команду. Зараз нам дуже не вистачає флангових захисників, наприклад. Тим не менше, я вірю, що з тими футболістами, які в нас є – ми зможемо залишитися в УПЛ", - сказав Вірт.