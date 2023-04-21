Головне
Зоря в меншості втримала перемогу над Колосом у 22 турі УПЛ
Сьогодні 16:55 454
Грушина-Акобія стала чемпіонкою Європи з боротьби
Сьогодні 20:24 155
Італія бере кількістю, а становище України вже не зміниться: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 18:30 53742 5
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: розклад змагань
Сьогодні 16:20 3655
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів
Сьогодні 11:50 32799 1
Стали відомі пари 1/2 фіналу Ліги конференцій
Сьогодні 01:21 1092
Визначились пари півфіналістів Ліги Європи-2022/23
Сьогодні 01:07 1298
Рома вирвала перемогу в Феєнорда, Севілья розгромила МЮ: результати матчів Ліги Європи
Сьогодні 00:42 1651
АЗ по пенальті пройшов Андерлехт: результати матчів Ліги конференцій
Сьогодні 00:36 1004
Ткач-Остапчук здобула третє для України срібло на чемпіонаті Європи
Вчора 23:44 506
Прямі трансляції

Вірт: Вірю, що Верес зможе залишитись в УПЛ

Головний тренер Вереса прокоментував поточну ситуацію в команді
Сьогодні 20:53 248 0
Вірт: Вірю, що Верес зможе залишитись в УПЛ
#Верес, #Чемпіонат України, УПЛ, #Юрій Вірт

Джерело - офіційний сайт Вереса.

Верес має шанси зберегти прописку в УПЛ.

Про це заявив головний тренер команди Юрій Вірт.

"Коли одночасно випадає п’ять-шість футболістів - це серйозна проблема. Доводиться шукати внутрішні резерви. Зараз я свідомий того, що взимку потрібно було шукати додаткове посилення. Але от чесно – не було таких футболістів, кого б ми могли запросити і не запрошували.

  Верес - Минай: де дивитися матч УПЛ

Тут важливу роль грає і фінансова складова. Для солідного посилення потрібні великі кошти. Тому робили ставку на наявних виконавців. А більш акцентовану трансферну кампанію планували здійснити вже влітку.

  Актуально: Металіст - Верес 5:5: огляд матчу

Так, зараз я розумію, що треба було ще доукомплектовувати команду. Зараз нам дуже не вистачає флангових захисників, наприклад. Тим не менше, я вірю, що з тими футболістами, які в нас є – ми зможемо залишитися в УПЛ", - сказав Вірт.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: розклад змагань Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: розклад змагань 3655
Італія бере кількістю, а становище України вже не зміниться: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА Італія бере кількістю, а становище України вже не зміниться: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА 53742 5
Вишукана та загадкова Терлюга - у новій фотосесії для відомого глянцю Вишукана та загадкова Терлюга - у новій фотосесії для відомого глянцю 1790
Рома вирвала перемогу в Феєнорда, Севілья розгромила МЮ: результати матчів Ліги Європи Рома вирвала перемогу в Феєнорда, Севілья розгромила МЮ: результати матчів Ліги Європи 1651
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 32799 1
Дружина Усика опублікувала гарячі фото в шикарному купальнику Дружина Усика опублікувала гарячі фото в шикарному купальнику 1684
Рекомендуємо
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 24515
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 258362 4
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 6297 2
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 43821
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 23119
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 74423 1