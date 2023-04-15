Головне
Металіст та Верес розписали шалену нічию з 10 голами в 21 турі УПЛ
Сьогодні 14:57 488
Металіст - Верес 5:5: огляд матчу
Сьогодні 18:52 82
Мудрик відзначився розумним гольовим пасом за Челсі в матчі АПЛ - відео
Сьогодні 17:58 1387
Дніпро-1 поступився Зорі у 21 турі УПЛ
Сьогодні 17:04 340
Металіст 1925 зіграв внічию з Олександрією у 21 турі УПЛ
Сьогодні 16:54 152
Збірна Україна програла Чехії в Кубку Біллі Джин Кінг
Сьогодні 15:59 400
Відео дня: гравець Металіста забив шалений гол за неймовірною траєкторією в матчі УПЛ
Сьогодні 14:41 1200
Ярмоленко віддав геніально-курйозний асист у матчі Кубка Президента ОАЕ - відео
Вчора 22:14 5985
Романчук здобув другу ліцензію на Олімпіаду-2024
Вчора 20:10 686
Динамо не змогло переграти Рух у 21 турі УПЛ
Вчора 16:53 1128
Прямі трансляції

Металіст - Верес 5:5: огляд матчу

Металіст - Верес 5:5: огляд матчу
Сьогодні 18:52 82 0
Металіст - Верес 5:5: огляд матчу
#Верес, #Металіст, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Металіст та Верес не визначили сильнішого в межах 21-го туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - УПЛ
21 тур, 15 квітня

Металіст - Верес 5:5 (4:3)

Голи: 1:0 - 6 Картушов, 2:0 - 10 Порох, 2:1 - 18 Блізніченко (пен), 2:2 - 23 Шарай, 3:2 - 25 Прядун, 3:3 - 36 Хондак, 4:3 - 38 Бойчук, 4:4 - 55 Шарай, 4:5 - 59 Блізніченко (пен), 5:5 - 82 Наумець

Металіст: Єрмолов, Романюк, Мизюк, Порох, Коррал, Ралюченко, Панасенко (Наумець 65), Чідомере (Чайковський 46), Бойчук, Прядун, Картушов (Демченко 74)

Запас: Костик, Шумілов, Багачанський, Рязанцев, Самуел, Ніколишин, Паті

Верес: Когут, Гагун, Хондак, Вовченко, Г. Пасіч, Кльоц, Курко, Блізніченко (Дахновський 79), С. Шарай, В. Шарай, Гайдучик (М. Шестаков 76)

Запас: Ющишин, Протасевич, Тишинінов, Шух, Вадовський, Годя, Коркодим, Поворознюк

Жовті картки: Мізюк 17, Романюк 40, Чайковський 50, Когут 61, Дахновський 87, Гагун 88

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Вернидуб жорстко обматюкав арбітра після матчу УПЛ: з'явилося відео суперечки Вернидуб жорстко обматюкав арбітра після матчу УПЛ: з'явилося відео суперечки 1278
Відео дня: гравець Металіста забив шалений гол за неймовірною траєкторією в матчі УПЛ Відео дня: гравець Металіста забив шалений гол за неймовірною траєкторією в матчі УПЛ 1200
Тайсон назвав найскладнішого суперника у кар'єрі Тайсон назвав найскладнішого суперника у кар'єрі 1466
Мудрик відзначився розумним гольовим пасом за Челсі в матчі АПЛ - відео Мудрик відзначився розумним гольовим пасом за Челсі в матчі АПЛ - відео 1387
Луческу: Динамо перебуває в процесі перебудови Луческу: Динамо перебуває в процесі перебудови 1240
Ярмоленко віддав геніально-курйозний асист у матчі Кубка Президента ОАЕ - відео Ярмоленко віддав геніально-курйозний асист у матчі Кубка Президента ОАЕ - відео 5985
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 67616
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 964
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 10214
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 28536
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 39106 2
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 67976 1