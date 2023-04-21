Брюгге підпише півзахисника Леха Скурася

Лех отримає за гравця 8 мільйонів євро

Джерело - Meczyki.

Півзахисник Леха Міхал Скураш продовжить кар'єру в бельгійському Брюгге.

Про це повідомляє Meczyki.

Лех отримає за гравця 8 мільйонів євро. Він підпише контракт на 4 роки.

Футболіст мав й інші пропозиції, але вирішив, що зараз Брюгге є оптимальним варіантом для продовження кар'єри, щоб прогресувати та в перспективі перейти в сильніший чемпіонат.

Раніше Лех переграв Фіорентину, але не вийшов до півфіналу Ліги конференцій.

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