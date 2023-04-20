Джерело - Чемпіон.
Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері правого захисника Баєра Джеремі Фрімпонга
Про це повідомляє Transfer News Live.
На позиції правого захисника клуб не проти зробити перебудову.
Манкуніанці готові відпустити як Аарона Ван-Біссаку, так і Діогу Далота.
🚨 Manchester United are interested in signing Bayer Leverkusen right-back Jeremie Frimpong and are prepared to offload both Aaron Wan-Bissaka and Diogo Dalot.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 20, 2023
(Source: Daily Mail) pic.twitter.com/7GPDoUfztM
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!