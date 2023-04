Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері правого захисника Баєра Джеремі Фрімпонга

Про це повідомляє Transfer News Live.

На позиції правого захисника клуб не проти зробити перебудову.

Манкуніанці готові відпустити як Аарона Ван-Біссаку, так і Діогу Далота.

🚨 Manchester United are interested in signing Bayer Leverkusen right-back Jeremie Frimpong and are prepared to offload both Aaron Wan-Bissaka and Diogo Dalot.



(Source: Daily Mail) pic.twitter.com/7GPDoUfztM