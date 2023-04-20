Головне
Ювентусу повернули 15 очок у турнірній таблиці Серії А
Сьогодні 19:38 597
Пережив війну, штрафував Срну та підкорив фанів на Євро-2008. Чому Білич – хороший варіант для збірної України
Сьогодні 14:39 759
Визначились півфінальні пари Ліги чемпіонів-2022/23
Сьогодні 00:07 2501
Баварія розписала мирову з Манчестер Сіті, Бенфіка вирвала нічию в Інтера: результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:59 1340
Санітра - єдиний головний тренер чоловічої збірної України
Вчора 22:39 526
Прометей вийшов у півфінал Єврокубка
Вчора 21:22 988
Український футболіст отримав дискваліфікацію за договірні матчі
Вчора 19:36 2450
Зінченко повернувся до тренувань з Арсеналом
Вчора 19:11 570
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: розклад змагань
Вчора 16:43 2373
Інгулець мінімально переграв Рух у 10 турі УПЛ
Вчора 15:18 851
Прямі трансляції

Манчестер Юнайтед має намір підписати Фрімпонга з Баєра

Манкуніанці можуть замінити правого захисника
Сьогодні 20:25 161 0
Манчестер Юнайтед має намір підписати Фрімпонга з Баєра
Фото: Getty Images
#Баєр, #Манчестер Юнайтед, #Джеремі Фрімпонг

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері правого захисника Баєра Джеремі Фрімпонга

Про це повідомляє Transfer News Live.

На позиції правого захисника клуб не проти зробити перебудову.

Манкуніанці готові відпустити як Аарона Ван-Біссаку, так і Діогу Далота.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Ф'юрі анонсував повернення на ринг Ф'юрі анонсував повернення на ринг 2228 1
Тайсон назвав головну зірку сучасного боксу Тайсон назвав головну зірку сучасного боксу 2138
Аль-Айн з Ярмоленком здолав конкурента у чемпіонаті ОАЕ Аль-Айн з Ярмоленком здолав конкурента у чемпіонаті ОАЕ 2762
Сабо назвав претендентів на пост головного тренера Динамо Сабо назвав претендентів на пост головного тренера Динамо 2018
Відео дня: Легендарний гол Гармаша в фіналі юнацького чемпіонату Європи Відео дня: Легендарний гол Гармаша в фіналі юнацького чемпіонату Європи 4564
Визначились півфінальні пари Ліги чемпіонів-2022/23 Визначились півфінальні пари Ліги чемпіонів-2022/23 2501
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 17233
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 29697
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 272977
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 28794
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 35110
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 4088