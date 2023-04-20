Головне
Ювентусу повернули 15 очок у турнірній таблиці Серії А
Сьогодні 19:38 595
Пережив війну, штрафував Срну та підкорив фанів на Євро-2008. Чому Білич – хороший варіант для збірної України
Сьогодні 14:39 759
Визначились півфінальні пари Ліги чемпіонів-2022/23
Сьогодні 00:07 2501
Баварія розписала мирову з Манчестер Сіті, Бенфіка вирвала нічию в Інтера: результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:59 1340
Санітра - єдиний головний тренер чоловічої збірної України
Вчора 22:39 526
Прометей вийшов у півфінал Єврокубка
Вчора 21:22 988
Український футболіст отримав дискваліфікацію за договірні матчі
Вчора 19:36 2450
Зінченко повернувся до тренувань з Арсеналом
Вчора 19:11 570
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: розклад змагань
Вчора 16:43 2373
Інгулець мінімально переграв Рух у 10 турі УПЛ
Вчора 15:18 851
Прямі трансляції

УЄФА розгляне перенесення фіналу Ліги чемпіонів зі Стамбулу

Вибори в Туреччині можуть призвести до масових протестів
Сьогодні 19:55 625 0
УЄФА розгляне перенесення фіналу Ліги чемпіонів зі Стамбулу
Фото: Getty Images
#Ліга чемпіонів, #УЄФА

Джерело - Independent.

УЄФА може вчергове перенести проведення фіналу Ліга чемпіонів зі Стамбулу до іншого міста.

Про це повідомляє Independent.

Фінал у турецькому місті вже планували провести у 2020 році, але тоді через ковід перенесли в Лісабон. У 2021 році через цю ж причину гру перенесли зі Стамбула в Порту.

Цьогоріч фінал проведуть 10 червня на "Олімпійському стадіоні Ататюрка". Проте 14 травня у Туреччині проведуть вибори президента.

  Актуально: Визначились півфінальні пари Ліги чемпіонів-2022/23

Останні два опитування компаній AKSOY та MAK показують, що чинний очільник держави Реджеп Таїп Ердоган має підтримку 38,4% та 43,7% відповідно, а його основний конкурент Кемал Киличдароглу - 47,9% та 47,8%.

Президентські вибори в Туреччині можуть призвести до масових протестів, тож УЄФА в такому разі розглядатиме можливість перенести фінал ЛЧ до іншого міста.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Тайсон назвав головну зірку сучасного боксу Тайсон назвав головну зірку сучасного боксу 2138
Відео дня: Легендарний гол Гармаша в фіналі юнацького чемпіонату Європи Відео дня: Легендарний гол Гармаша в фіналі юнацького чемпіонату Європи 4564
Визначились півфінальні пари Ліги чемпіонів-2022/23 Визначились півфінальні пари Ліги чемпіонів-2022/23 2501
Сабо назвав претендентів на пост головного тренера Динамо Сабо назвав претендентів на пост головного тренера Динамо 2017
Ф'юрі анонсував повернення на ринг Ф'юрі анонсував повернення на ринг 2228 1
Аль-Айн з Ярмоленком здолав конкурента у чемпіонаті ОАЕ Аль-Айн з Ярмоленком здолав конкурента у чемпіонаті ОАЕ 2760
Рекомендуємо
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 16960
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 20077
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 9311
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 11263 2
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 108872
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 13717