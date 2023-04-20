УЄФА розгляне перенесення фіналу Ліги чемпіонів зі Стамбулу

Вибори в Туреччині можуть призвести до масових протестів

Джерело - Independent.

УЄФА може вчергове перенести проведення фіналу Ліга чемпіонів зі Стамбулу до іншого міста.

Про це повідомляє Independent.

Фінал у турецькому місті вже планували провести у 2020 році, але тоді через ковід перенесли в Лісабон. У 2021 році через цю ж причину гру перенесли зі Стамбула в Порту.

Цьогоріч фінал проведуть 10 червня на "Олімпійському стадіоні Ататюрка". Проте 14 травня у Туреччині проведуть вибори президента.

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Останні два опитування компаній AKSOY та MAK показують, що чинний очільник держави Реджеп Таїп Ердоган має підтримку 38,4% та 43,7% відповідно, а його основний конкурент Кемал Киличдароглу - 47,9% та 47,8%.

Президентські вибори в Туреччині можуть призвести до масових протестів, тож УЄФА в такому разі розглядатиме можливість перенести фінал ЛЧ до іншого міста.

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