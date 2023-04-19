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Тренер Руха: Бойовий матч із великою кількістю боротьби, свистків та незрозумілих рішень

Віталій Пономарьов прокоментував матч з Інгульцем (0:1) в перенесеному 10-му турі УПЛ.
Сьогодні 19:25 305 0
Тренер Руха: Бойовий матч із великою кількістю боротьби, свистків та незрозумілих рішень
#Інгулець, #Рух Львів, #Чемпіонат України, УПЛ, #Віталій Пономарьов

Джерело - fcrukh.com.

Рух не зміг використати свої моменти у матчі з Інгульцем у 10 турі УПЛ.

Про це розповів головний тренер львівського клубу Віталій Пономарьов.

"На жаль, за підсумками цього матчу варто робити аналіз дій не тільки футболістів, а й дії багато кого потрібно теж проаналізувати.

Якщо брати суто нашу команду, то ми програли чимало боротьби в першому таймі, що завадило нам здобути позитивний результат. Це стосується першої частини гри, бо в другому таймі вже розпочали грати в футбол, на який ми їх налаштовуємо. Тому другий тайм – більш-менш. Шкода, що не зрівняли рахунок, не змогли забити м’яч.

У нас багато молодих футболістів, тому, звичайно, психологія відіграє дуже серйозну роль на цьому етапі їхнього професійного становлення. Тим більше, що сьогодні видався бойовий матч із великою кількістю боротьби, свистків, незрозумілих рішень. Тому зрозуміло, що їм психологічно важко. Але треба рухатися далі, вчитися грати в таких складних ситуаціях.

Наступний матч у нас із Дніпром-1. Дуже серйозно будемо готуватися до цього суперника, налаштовуємося дати бій. У нас непроста ситуація. У кожній грі ми хочемо набирати очки", - відзначив Пономарьов.

Нагадаємо, Інгулець відмовився від використання VAR у матчі з Рухом.

Раніше Інгулець мінімально переграв Рух у 10 турі УПЛ.

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