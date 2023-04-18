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У ФК Рух надали докази, що листа було відправлено в Інгулець

Сьогодні 16:09 221 0
У ФК Рух надали докази, що листа було відправлено в Інгулець
#Інгулець, #Рух

Джерело - Чемпіон.

Директор медіацентру Руху Богдан Тимовчак надав докази, що лист щодо VAR було надіслано в Інгулець. Він показав лист і скриншот із пошти, де точно видно серед одержувачів електронну адресу петровського клубу.

Цікаво, що президент Інгульця говорив, що жодного листа він не бачив. Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий підтвердив, що запит до Інгульця було надіслано вчасно, але жодної відповіді клуб з Петрового не надав.

Крім цього, у Русі показали оплачену квитанцію, де видно, що львівський клуб повністю оплатив витрати, пов'язані з VAR.

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