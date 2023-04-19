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Інгулець мінімально переграв Рух у 10 турі УПЛ

Інгулець здобув перемогу в перенесеному матчі
Сьогодні 15:18 495 0
Інгулець мінімально переграв Рух у 10 турі УПЛ
#Інгулець, #Рух Львів, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Інгулець здобув мінімальну перемогу над Рухом у межах перенесеного 10-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 1:0.

Чемпіонат України - УПЛ
10 тур, 19 квітня

Інгулець - Рух 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 15 Ковальов (пен)

Інгулець: Паламарчук, Нагієв, Кучеренко, Ковальов, Запорожець, Смоляков, Клименко, Кухарук, Козак, Головкін (Поспєлов 72), Резепов (Одарюк 69)

Запас: Білик, Павлов, Козиренко, Коробенко, Мельничук, Осипенко, Кравчук, Сидоренко, Сітало

Рух: Паньків, Роман (Кітела 29), Слюбик, Слюсар, Лях, Підгурський (Карабін 77), Таллес, Довгий, Мисик (Альваренга 29), Соломон, Климчук

Запас: Ледвій, Руніч, Притула, Джеферсон, Едсон, Холод, Столярчук, Михальчук

Попередження: Соломон 39, Кучеренко 45+2, Альваренга 48, Кітела 84, Козак 84, Соломон 90

Червона картка: Соломон 90 (друга жовта)

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