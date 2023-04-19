Інгулець мінімально переграв Рух у 10 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Інгулець здобув мінімальну перемогу над Рухом у межах перенесеного 10-го туру УПЛ.
Матч завершився з рахунком 1:0.
Чемпіонат України - УПЛ
10 тур, 19 квітня
Інгулець - Рух 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 15 Ковальов (пен)
Інгулець: Паламарчук, Нагієв, Кучеренко, Ковальов, Запорожець, Смоляков, Клименко, Кухарук, Козак, Головкін (Поспєлов 72), Резепов (Одарюк 69)
Запас: Білик, Павлов, Козиренко, Коробенко, Мельничук, Осипенко, Кравчук, Сидоренко, Сітало
Рух: Паньків, Роман (Кітела 29), Слюбик, Слюсар, Лях, Підгурський (Карабін 77), Таллес, Довгий, Мисик (Альваренга 29), Соломон, Климчук
Запас: Ледвій, Руніч, Притула, Джеферсон, Едсон, Холод, Столярчук, Михальчук
Попередження: Соломон 39, Кучеренко 45+2, Альваренга 48, Кітела 84, Козак 84, Соломон 90
Червона картка: Соломон 90 (друга жовта)
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!