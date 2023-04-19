Крістал Пелес хоче продовжити контракт з Годжсоном

Джерело - Чемпіон.
Крістал Пелес хоче продовжити контракт з головним тренером команди Ройом Годжсоном.
Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.
Клуб АПЛ хоче підписати з 75-річним англійцем угоду до 2024 року. Переговори вже розпочалися.
Годжсон очолив команду 21 березня до завершення сезону 2022/23. Під його керівництвом Пелес здобув 3 перемоги в 3 матчах.
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