Крістал Пелес хоче продовжити контракт з Годжсоном

Годжсон може продовжити роботу з клубом

Джерело - Чемпіон.

Крістал Пелес хоче продовжити контракт з головним тренером команди Ройом Годжсоном.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

Клуб АПЛ хоче підписати з 75-річним англійцем угоду до 2024 року. Переговори вже розпочалися.

Годжсон очолив команду 21 березня до завершення сезону 2022/23. Під його керівництвом Пелес здобув 3 перемоги в 3 матчах.

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