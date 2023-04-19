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Крістал Пелес хоче продовжити контракт з Годжсоном

Годжсон може продовжити роботу з клубом
Сьогодні 16:42 154 0
Крістал Пелес хоче продовжити контракт з Годжсоном
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Крістал Пелес, #Годжсон

Джерело - Чемпіон.

Крістал Пелес хоче продовжити контракт з головним тренером команди Ройом Годжсоном.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

Клуб АПЛ хоче підписати з 75-річним англійцем угоду до 2024 року. Переговори вже розпочалися.

Годжсон очолив команду 21 березня до завершення сезону 2022/23. Під його керівництвом Пелес здобув 3 перемоги в 3 матчах.

Читайте: Звільнили перед матчем із командою Зінченка: Патрік Вієйра та Крістал Пелас – історія, яка красиво починалась, але сумно закінчилась

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