Годжсон - новий головний тренер Крістал Пелес

Годжсон повернувся у Крістал Пелес

Новим головним тренером Крістал Пелес став Рой Годжсон.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Угода розрахована до кінця сезону.

Асистентами Годжсона будуть Педді Маккарті та Рей Льюїнгтон. Дін Кілі залишиться тренером воротарів. Ходжсон замінив Патріка Вієйра, якого раніше звільнили.

Нагадаємо, Годжсон працював у Крістал Пелес з 2017 до 2021 року.

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