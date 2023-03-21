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Годжсон - новий головний тренер Крістал Пелес

Сьогодні 11:25 59 0
Годжсон повернувся у Крістал Пелес
Годжсон - новий головний тренер Крістал Пелес
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Крістал Пелес, #Годжсон

Джерело - cpfc.co.uk.

Новим головним тренером Крістал Пелес став Рой Годжсон.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Угода розрахована до кінця сезону.

Асистентами Годжсона будуть Педді Маккарті та Рей Льюїнгтон. Дін Кілі залишиться тренером воротарів. Ходжсон замінив Патріка Вієйра, якого раніше звільнили.

Нагадаємо, Годжсон працював у Крістал Пелес з 2017 до 2021 року.

Читайте: Звільнили перед матчем із командою Зінченка: Патрік Вієйра та Крістал Пелас – історія, яка красиво починалась, але сумно закінчилась

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