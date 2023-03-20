Звільнили перед матчем із командою Зінченка: Патрік Вієйра та Крістал Пелас – історія, яка красиво починалась, але сумно закінчилась

Легендарний футболіст залишився без роботи посеред сезону

Джерело - Чемпіон.

Тренерська історія Патріка Вієйра в Англії почалася дуже неочікувано. Після того, як Рой Годжсон вирішив піти на пенсію, перед президентом клубу Стівом Перішем виникло завдання знайти людину, яка продовжить гарні традиції дядька Роя — зберігати команду у Прем'єр-Лізі, за перші 12 турів набирати 90% очок від тих, що будуть у підсумку, а потім просто догравати, інколи кусаючи клуби повище.

Патрік точно не був тим вибором, який просився, й після звільнення з Ніцци перебував вже пів року без роботи, але влітку 2021 року Крістал Пелес офіційно оголосив про угоду з французьким спеціалістом. Угода, яка, на подив, тривала довше, ніж багато з нас очікували.

Доля Патріка Вієйра на чолі Крістал Пелас була вирішена в четвер, 16 березня 2023-го, а в п'ятницю зранку офіційно оголосили про його звільнення. Клуб відповідально підійшов до цього процесу, а спортивний директор Дугі Фрідман особисто поспілкувався як з Вієйра, так і з його штабом.

В офіційній заяві Крістал Пелес подякував Патріку та його команді за 20 місяців важкої праці, акцентувавши, що це рішення було вкрай важким, а сам фахівець неабияк вплинув на клуб після свого прибуття. Вієйра залишає клуб на 12-му місці у Прем'єр-Лізі, навіть попри серію з 11-ти ігор без перемог, а також напередодні матчу проти Арсенала 19 березня.

Яким же був Патрік Вієйра у Крістал Пелес?

Знаючи, що він був далеко не першим кандидатом на позицію менеджера клубу, він випередив конкурентів — таких як Люсьєн Фавр та Нуну Ешпіріту Санту, — пообіцявши, що залишить свій слід та зможе взяти на себе відповідальність. Клуб збільшив кількість тренувань, реалізував штрафи за запізнення на базу клубу. Період адаптації Патріка у Прем'єр-Лізі пройшов неперевершено: за 12 стартових турів лише 2 поразки, що містили ефектну перемогу на виїзді над Ман Сіті з рахунком 2:0.

Сезон-2021/2022 загалом вийшов нерівний: після стартових 12-ти матчів, команда пішла на спад та наступні 12 турів страждала. Були навіть розмови про відставку Вієйра. Потім — важлива перемога над Вотфордом 4:1 і дивовижні результати проти Арсенала (перемога 3:0), нічия з Ман Сіті (Патрік взяв 4 очки з 6-ти можливих проти Гвардіоли) та перемога в останньому матчі сезону над Манчестер Юнайтед (1:0).

Інколи Пелес виглядав дивовижним, навіть винятковим. Швидкі ноги Вільфріда Заха, неперевершений розум Коннора Ґаллагера, зміна застарілих 4-4-2 Годжсона на сучасні 4-3-3, перебудування Шлюппа, становлення пари центральних захисників Ґуехі — Андерсон, відродження Натаніеля Клайна — на Селгерст Парк відчувалась команда, відчувався стиль. Інколи за цим дивитись було цікаво й навіть незвично, після стількох років одноманітних, але робочих схем від дядька Роя.

Кампанію-2021/2022 Крістал Пелас закінчив із кількома клубними рекордами: вперше з позитивною різницею забитих та пропущених голів, найменшою кількістю поразок, найменшою кількістю пропущених м'ячів. Окрім того, за кількістю очок, перемог та забитих голів це був другий результат в історії клубу. На додаток — перша поїздка команди на півфінал Кубка Англії до Вемблі з 2016 року.

На жаль, другий рік виявився фатальним. Травми Заха та, головне, відсутність такого тонкого й дуже розумного Коннора Ґаллагера, обмежена трансферна політика з рішеннями клубу, а не менеджера, загнали французького тренера у скрутне становище.

Фото - Getty Images

У певному сенсі Вієйра став жертвою свого успіху минулого сезону. Очікування напередодні цього чемпіонату були значно більшими після досягнень попереднього. Стів Періш у жовтні казав:

"Мова йде про спробу досягти статусу, коли ми дійсно впевнені, що ми — постійний гравець Прем’єр-Ліги, якому не загрожує виліт. Де ми дивимось на кваліфікацію до єврокубків та виграємо трофеї, а не на те, коли ми постійно озираємось вниз таблиці й боїмось покинути АПЛ".

Сам Вієйра розділив погляди президента, сказавши вболівальникам під кінець сезону, що "вони побачать наступного сезону успіх із більшими амбіціями". Як ми знаємо, дотриматися свого слова тренер все ж таки не зміг.

Відставка Патріка Вієйра більше огорнута відчуттям суму й незавершеності, ніж гнівом та відчуттям спокою після. Але, з іншого боку, клуб рівня Крістал Пелес, який протягом останніх 10 років стабільно перебуває у Прем'єр-Лізі, повинен реагувати на катастрофічні речі. Що й відбулося.

Менеджер Патрік Вієйра зміг довести, що він може виконувати складні завдання. Зміг продемонструвати, що у нього є бачення футболу, є відчуття стилю, є здатність розкривати таланти. А такі навички лишають шанси бодай ще раз опинитись у якомусь клубі АПЛ, який якраз буде у пошуках свого нового менеджера.

Євген Вайлдер, Чемпіон

Підписуйтесь на телеграм-канал автора

Читайте також: Арсенал проти Ман Сіті — реальні перегони чи команди з різними цілями?

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua