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Лемпард: 60 хвилин матчу ми були кращою командою

Тренер Челсі прокоментував поразку від Реала
Сьогодні 13:47 327 0
Лемпард: 60 хвилин матчу ми були кращою командою
#Лемпард, #Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид, #Челсі

Джерело - УЄФА.

Челсі мав моменти в матчі з Реалом у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів (0:2).

Про це розповів головний тренер лондонців Френк Лемпард.

"Ми дуже добре грали протягом 60 хвилин. У нас були дійсно хороші моменти, але на такому рівні їх потрібно використовувати. Не хочеться надто хвалити виступ, коли ви програєте на такому рівні. Подивіться, де ми були в цьому сезоні, де ми є і над чим нам потрібно працювати в цьому клубі, який багато-багато разів був вище в цьому турнірі. Це був не наш вечір.

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У нас було багато моментів. Якби ми скористалися цими шансами, а рахунок став 2:1, ви б дійсно відчули, як натовп повернувся. Ми дуже добре рухали м’яч та створювали супернику багато проблем на флангах, чого ми й хотіли. Це перша гра з того часу, як я повернувся, в якій я відчуваю, що ми обговорили речі перед грою і справді їх реалізували. Це обов’язок для нас у решті сезону. Я думаю, що блок півзахисту спрацював дуже добре.

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В моменті з першим голом ми зробили помилку, коли дали їм такий шанс. Ми були готові діяти трохи агресивніше в грі. Протягом 60 хвилин матчу проти суперника світового класу ми були кращою командою і мали моменти. Тепер цей стандарт не може впасти. Це єдине повідомлення для нас, коли пил осяде", - сказав Лемпард

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