Челсі вперше за 30 років програв чотири матчі поспіль

Поразка Челсі у грі з Реалом (0:2) у матчі-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ стала четвертою поспіль для лондонців в усіх турнірах.

Про це повідомляє Opta.

Перша зустріч з мадридцями теж завершилася поразкою з рахунком 0:2.

В інших двох зустрічах після повернення Френка Лемпарда Челсі поступився Вулвергемптону (0:1) та Брайтону (1:2).

Для Челсі це перша серія з чотирьох програних матчів поспіль, починаючи від 1993 року

18 – Chelsea have lost four consecutive matches in all competitions for the first time since November 1993, while they’ve failed to score in 18+ different matches in a season for the first time since 1980-81 (21). Fall. pic.twitter.com/fa17NxpOFq