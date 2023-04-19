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Челсі вперше за 30 років програв чотири матчі поспіль

З 1993-го року Челсі не програвав у 4 матчах поспіль
Сьогодні 11:53 449 0
Челсі вперше за 30 років програв чотири матчі поспіль
#Лемпард, #Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Поразка Челсі у грі з Реалом (0:2) у матчі-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ стала четвертою поспіль для лондонців в усіх турнірах.

Про це повідомляє Opta.

Перша зустріч з мадридцями теж завершилася поразкою з рахунком 0:2.

В інших двох зустрічах після повернення Френка Лемпарда Челсі поступився Вулвергемптону (0:1) та Брайтону (1:2).

Для Челсі це перша серія з чотирьох програних матчів поспіль, починаючи від 1993 року

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