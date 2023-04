Лемпард - перший тренер, який програв 4 стартових матчі на чолі Челсі

Челсі провів четвертий матч після призначення виконувачем обов’язків головного тренера команди Френка Лемпарда.

Про це повідомляє Squawka.

Лондонці поступилися Реалу (0:2) у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (перша зустріч теж завершилася поразкою з рахунком 0:2).

В інших двох зустрічах після повернення Френка Челсі також програв Вулвергемптону (0:1) та Брайтону (1:2).

Лемпард став першим тренером на чолі Челсі, який програв перші 4 матчі в еру Прем'єр-ліги.

Frank Lampard is the first ever Chelsea manager not to win any of his first four games in charge of the club in the Premier League era:



◉ Wolves 1-0 Chelsea

◉ Real Madrid 2-0 Chelsea

◉ Chelsea 1-2 Brighton

◉ Chelsea 0-2 Real Madrid



Not the return he was hoping for. 😳 pic.twitter.com/Fc1tlvT2qq