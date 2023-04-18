Челсі поступився Реалу в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Челсі Михайла Мудрика поступився Реалу Андрія Луніна у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23 з футболу.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь клубу з Мадрида. Обидва голи забив Родріго. За сумою двох матчів (перший матч завершився з рахунком 2:0 на користь іспанської команди) Реал вийшов до півфіналу турніру.

Обидва українці матч розпочинали на лаві запасних. Михайло Мудрик вийшов на заміну на 67-ій хвилині.

Ліга чемпіонів

1/4 фіналу, матч-відповідь

18 квітня

Челсі - Реал 0:2 (0:0) (перший матч 0:2)

Голи: 0:1 - 58 Родріго, 0:2 - 80 Родріго

Челсі: Аррісабалага, Фофана, Сілва, Чалоба, Джеймс, Фернандес (Стерлінґ 67), Ковачич, Кукурелья (Мудрик 67), Канте, Ґаллахер (Фелікс 67), Гавертц (Маунт 77)

Реал: Куртуа, Карвахаль (Начо 81), Мілітан, Алаба (Рюдіґер 46), Камавінга, Вальверде, Кроос (Себальос 76), Модрич, Родріго (Асенсіо 82), Бензема (Чуамені 71), Вінісіус

Попередження: Кукурелья 34, Джеймс 50 - Мілітан 21