Головне
Пір під час чуми: представниця української федерації з келихом шампанського позувала перед камерою з росіянкою
Сьогодні 20:15 954
Гангур здобула дві медалі на чемпіонаті Європи
Сьогодні 19:41 241
Збірну росії з баскетболу відсторонили від відбору на Олімпіаду-2024
Сьогодні 18:24 333
Ребров може відмовитися від роботи у збірній України
Сьогодні 15:26 1770
Раптово помер український арбітр
Сьогодні 12:47 3772
Костюк: Деякі росіянки та білоруски дивуються, чому ми їм не посміхаємося
Сьогодні 09:11 732
CAS довічно заборонив Севідову будь-яку футбольну діяльність
Вчора 21:54 6769
Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики
Вчора 21:24 703
У Циганкова була пропозиція від титулованого клубу Італії
Вчора 20:39 1346
Циганик: Шахтар пропонує 75 тисяч доларів командам, які відберуть очки у Дніпра-1
Вчора 20:24 1153 2
Прямі трансляції

Артета може очолити ПСЖ

Сьогодні 20:24 348 0
Артета може очолити ПСЖ
#Мікель Артета, #ПСЖ

Джерело - dynamomania.com.

ПСЖ розглядає можливість запрошення на посаду головного тренера Мікеля Артети.

Про це повідомляє портал Transfer News.

У Парижі незадоволені працею Крістофа Галтьє. Цього сезону команда вилетіла з Кубка Франції та поступилася у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Поки що не гарантовано й чемпіонство, отже хмари можуть ще більше згуститися. Не факт, що Галтьє втримається на своїй посаді, якщо знайдеться більш цікавий варіант.

Раніше повідомлялося, що сім футболістів влітку може залишити ПСЖ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ребров: Вдячний Шкапенку за все, що він для мене зробив Ребров: Вдячний Шкапенку за все, що він для мене зробив 1664
Раптово помер український арбітр Раптово помер український арбітр 3772
Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива 3878
Ребров може відмовитися від роботи у збірній України Ребров може відмовитися від роботи у збірній України 1770
"Моє серце розривається", – Баюл емоційно прокоментувала можливий допуск росіян та білорусів на Олімпіаду. ВІДЕО "Моє серце розривається", – Баюл емоційно прокоментувала можливий допуск росіян та білорусів на Олімпіаду. ВІДЕО 1100
CAS довічно заборонив Севідову будь-яку футбольну діяльність CAS довічно заборонив Севідову будь-яку футбольну діяльність 6769
Рекомендуємо
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 15709 1
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 19291
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 35014
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 54399
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 42518
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 41961