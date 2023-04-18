Артета може очолити ПСЖ

ПСЖ розглядає можливість запрошення на посаду головного тренера Мікеля Артети.

Про це повідомляє портал Transfer News.

У Парижі незадоволені працею Крістофа Галтьє. Цього сезону команда вилетіла з Кубка Франції та поступилася у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Поки що не гарантовано й чемпіонство, отже хмари можуть ще більше згуститися. Не факт, що Галтьє втримається на своїй посаді, якщо знайдеться більш цікавий варіант.

Раніше повідомлялося, що сім футболістів влітку може залишити ПСЖ.