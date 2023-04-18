Артета може очолити ПСЖ

Джерело - dynamomania.com.
ПСЖ розглядає можливість запрошення на посаду головного тренера Мікеля Артети.
Про це повідомляє портал Transfer News.
У Парижі незадоволені працею Крістофа Галтьє. Цього сезону команда вилетіла з Кубка Франції та поступилася у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Поки що не гарантовано й чемпіонство, отже хмари можуть ще більше згуститися. Не факт, що Галтьє втримається на своїй посаді, якщо знайдеться більш цікавий варіант.
Раніше повідомлялося, що сім футболістів влітку може залишити ПСЖ.