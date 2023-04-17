Сім футболістів влітку може залишити ПСЖ

Серед них найвідоміший - Серхіо Рамос

Радник ПСЖ Луїш Кампуш дав зрозуміти футболістам, що клуб готовий попрощатися з футболістами, які не виправдали очікувань.

Про це повідомляє Le Parisien.

Гравці будуть або продані, або з ними не продовжуватимуть контракт.

Серед гравців, яким може загрожувати розлучення з паризькою командою, називаються півзахисники Вітінья, Ренату Санчеш, Фабіан Руїс та Карлос Солер, захисники Хуан Бернат та Серхіо Рамос, а також нападник Уго Екітіке.

У поточному сезоні ПСЖ посідає перше місце у Лізі 1, маючи в активі 72 очки.

Нагадаємо, що ПСЖ розібрався з Лансом у 31 турі Ліги 1.