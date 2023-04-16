Циганков отримав середню оцінку за матч проти Ельче

Українець отримав 6,9 балів від SofaScore

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Жирони Віктор Циганков провів непоганий матч проти Ельче (2:0) у 29-му турі Ла-Ліги.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Українець отримав 6,9 балів - це середній бал гравців Жирони у цій зустрічі.

Циганков завдав 2 удари по воротах, з них 1 у площину, віддав 17 точних передач (63%), зробив 2 ключових паси, 1 успішне обведення, 6 з 11 виграних єдиноборств, 3 відбирання та 1 виніс м’яча.

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