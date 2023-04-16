Головне
Шахтар завдяки дублю Бондаренка переграв Львів у 21 турі УПЛ
Сьогодні 15:54 460
Арсенал не втримав перемогу над Вест Гемом, МЮ розібрався з Ноттінгемом: результати матчів АПЛ
Сьогодні 20:24 678
Жирона з Циганковим перемогла Ельче, Барселона не змогла здолати Хетафе: результати матчів Ла-Ліги
Сьогодні 19:36 808
Крутих виграв кваліфікацію і вдруге вийшов на турнір ATP
Сьогодні 19:18 171
Радівілов став бронзовим призером чемпіонату Європи в опорному стрибку
Сьогодні 18:19 213
Ковтун завоював перше золото в кар’єрі на чемпіонаті Європи
Сьогодні 17:42 486
Ворскла вирвала перемогу в Чорноморця у 21 турі УПЛ
Сьогодні 16:59 265
Ковтун здобув бронзову нагороду чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики
Сьогодні 16:39 227
Луческу: Хочу, щоб Динамо боролося за титул цього сезону
Сьогодні 13:55 440 1
Старікова виграла спринт на турнірі у Бельгії
Сьогодні 12:54 309
Прямі трансляції

Циганков отримав середню оцінку за матч проти Ельче

Українець отримав 6,9 балів від SofaScore
Сьогодні 19:53 279 0
Циганков отримав середню оцінку за матч проти Ельче
Фото: Getty Images
#Ельче, #Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Жирони Віктор Циганков провів непоганий матч проти Ельче (2:0) у 29-му турі Ла-Ліги.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Українець отримав 6,9 балів - це середній бал гравців Жирони у цій зустрічі.

Циганков завдав 2 удари по воротах, з них 1 у площину, віддав 17 точних передач (63%), зробив 2 ключових паси, 1 успішне обведення, 6 з 11 виграних єдиноборств, 3 відбирання та 1 виніс м’яча.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Лапін здобув першу дострокову перемогу у професійній кар’єрі Лапін здобув першу дострокову перемогу у професійній кар’єрі 2042
Шахтар - Львів: де дивитися матч УПЛ Шахтар - Львів: де дивитися матч УПЛ 1452
Шахтар - Львів - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Шахтар - Львів - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1041
Кремінь - Полісся - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Кремінь - Полісся - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1317
Рух власним коштом замовив систему VAR на матч з Інгульцем: клуб з Петрового не підтримав ініціативу Рух власним коштом замовив систему VAR на матч з Інгульцем: клуб з Петрового не підтримав ініціативу 1966 2
Китаєць Чжілей достроково переміг Джойса Китаєць Чжілей достроково переміг Джойса 5233
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 9210
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 34410 1
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 1205
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 15589 1
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 68035 1
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 39205 2