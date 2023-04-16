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Жирона з Циганковим перемогла Ельче, Барселона не змогла здолати Хетафе: результати матчів Ла-Ліги

Українець Віктор Циганков провів на полі увесь поєдинок
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Жирона з Циганковим перемогла Ельче, Барселона не змогла здолати Хетафе: результати матчів Ла-Ліги
#Ельче, #Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 квітня, відбулося 2 матчі в межах 29-го туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
29 тур, 16 квітня

Жирона - Ельче 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45 Кастельянос, 2:0 - 70 Ромеу

Українець Віктор Циганков вийшов у стартовому складі і провів на полі увесь поєдинок.

Хетафе - Барселона 0:0

Сьогодні відбудеться ще два матчі у Ла-Лізі:

19:30. Атлетіко - Альмерія

22:00. Валенсія - Севілья

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