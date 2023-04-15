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Бускетс готовий продовжити контракт з Барселоною за однієї умови

Іспанець хоче грати разом з Мессі
Сьогодні 12:38 213 0
Бускетс готовий продовжити контракт з Барселоною за однієї умови
Фото: Getty Images
#Барселона, #Бускетс, #Ліонель Мессі

Джерело - Mundo Deportivo.

Півзахисник Барселони Серджі Бускетс не поспішає приймати пропозицію каталонців щодо продовження контрактую.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Іспанець планує, що його майбутнє буде пов'язано з Ліонелем Мессі. Бускетс має переконання, що аргентинець влітку може повернутися у Барселону.

Сумісне планування кар'єри Мессі та Бускетса може містити у собі гру за каталонців у наступному сезоні та трансфер у клуб МЛС чи Саудівської Аравії після цього. Серед американських команд є декілька, котрі контактували з обидвама гравцями.

Проєкт Хаві та можливість знову грати з Мессі є для Бускетса більш вагомими факторами для продовження контракту з Барсою, ніж фінансова складова.

Повідомлялося, що Барселона хоче втричі скоротити зарплату Бускетсу.

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