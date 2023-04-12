Барселона хоче втричі скоротити зарплату Бускетсу

Бускетс може залишитись у Барселоні

Барселона зробить півзахиснику Серджі Бускетсу нову пропозицію щодо продовження контракту, але зі скороченням зарплати втричі.

Про це повідомляє Marca.

За новою угодою Бускетс отримуватиме 7 мільйонів євро на рік до сплати податків. Це пов'язано з тим, що Барселона виношує ідею повернення Ліонеля Мессі, і клубу потрібно скоротити зарплатну відомість.

У клубі розраховують, що Бускетс із розумінням поставиться до ситуації і погодиться на скорочення зарплати. Але сам 34-річний іспанський хавбек готовий розглянути пропозиції від інших клубів, зокрема і з МЛС.

Раніше повідомлялося, що Мессі не отримував офіційної пропозиції від Барселони.

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