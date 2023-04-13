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Лемпард: На Стемфорд Бридж можуть відбуватися особливі речі

Френк Лемпард підбив підсумки матчу з Реалом
Сьогодні 10:24 316 0
Лемпард: На Стемфорд Бридж можуть відбуватися особливі речі
Фото - gettyimages
#Лемпард, #Реал Мадрид, #Челсі

Джерело - tribuna.com.

Гравці Челсі повинні вірити у власні сили перед домашнім матчем 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Френк Лемпард.

"Я пишаюся тим, як ми грали вдесятьох. Розчаровує, що дозволили пропустити другий гол зі стандарту. Результат – це така реальність. Сказав щойно своїм гравцям, що на Стемфорд Бридж можуть відбуватися особливі речі.

Вони є хорошою командою, але нам потрібно вірити. У нас є з цим невелика проблема. Думаю, гравці повинні розуміти, наскільки вони в порядку та на що здатні. Можливо, зараз нам цього не вистачає.

Велике розчарування, що у другому матчі не зможемо розраховувати на Чілвелла.

У нас були свої моменти, три непоганих шанси – у Фелікса на старті матчу, у Стерлінга, у Маунта наприкінці", – сказав Лемпард.

Раніше визначився найкращий гравець матчу Реал - Челсі.

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