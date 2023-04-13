Визначився найкращий гравець матчу Реал - Челсі

Джерело - Чемпіон.
Реал вдома обіграв Челсі (2:0) у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Вінгер королівського клубу Вінісіус Жуніор отримав нагороду найкращому гравцю матчу від УЄФА.
"Він був визначною індивідуальною загрозою для "Реала". У "Челсі" був план зупинити його, але його сталість, інтенсивність та енергія під час гри виявилися. Він віддав дві результативні передачі та відіграв вирішальну роль у ще одній грі на рівні Ліги чемпіонів", - наголосили технічні спостерігачі УЄФА.
Вінісіус оформив асист на Марко Асенсіо, який забив 2-й гол у ворота лондонського клубу, а також допоміг Каріму Бензему відкрити рахунок у грі: після удару бразильця Кепа відбив м'яч прямо на ногу французу, який забив у порожні ворота.
⭐ VJ ⭐#UCL pic.twitter.com/VOZ4d9j4P3— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 12, 2023