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Визначився найкращий гравець матчу Реал - Челсі

Став відомий найкращий гравець матчу Реал - Челсі
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Визначився найкращий гравець матчу Реал - Челсі
Фото - gettyimages
#Реал Мадрид, #Челсі, #Вінісіус Жуніор

Джерело - Чемпіон.

Реал вдома обіграв Челсі (2:0) у першому  матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Вінгер королівського клубу Вінісіус Жуніор отримав нагороду найкращому гравцю матчу від УЄФА.

"Він був визначною індивідуальною загрозою для "Реала". У "Челсі" був план зупинити його, але його сталість, інтенсивність та енергія під час гри виявилися. Він віддав дві результативні передачі та відіграв вирішальну роль у ще одній грі на рівні Ліги чемпіонів", - наголосили технічні спостерігачі УЄФА.

Вінісіус оформив асист на Марко Асенсіо, який забив 2-й гол у ворота лондонського клубу, а також допоміг Каріму Бензему відкрити рахунок у грі: після удару бразильця Кепа відбив м'яч прямо на ногу французу, який забив у порожні ворота.

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