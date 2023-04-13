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Леоненко: Шахтар не має класу

Віктор Леоненко розкритикував Шахтар за матч із Львовом
Сьогодні 09:40 701 0
Леоненко: Шахтар не має класу
#Віктор Леоненко, #ПФК Львів, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар лише відрізками може показувати якісну гру в атаці.

Про це розповів екснападник Динамо Віктор Леоненко.

"Чесно кажучи, Шахтар грає лише добре відрізками. Насправді, незрозуміло взагалі, у що він грає. Хтось ходить пішки, нікуди не поспішає, ну пляжний такий варіант, у результаті гольові моменти вони забити не можуть. І, зрештою, "роди" за 20-30 секунд.

Це свідчить про що? Це говорить про те, що класу команда не має. Біжить добре виходить з оборони в атаку, і лише добігають до штрафного майданчика, все, далі ми не знаємо, що робити. Ще й не вміємо, майстерності нема. Бо коли є майстерність, хлопці просто забили – і вже вирішуйте свої питання.

За грою Шахтар поки що лише відрізками показує гарну якість, а в основному, чесно кажучи, не дуже тішить, хоч і моменти є. Не скажу, до речі, їх багато. Шахтар реально не тішить, друзі", – сказав Леоненко.

Раніше Шахтар вирвав перемогу у Львова.

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