Леоненко: Шахтар не має класу

Шахтар лише відрізками може показувати якісну гру в атаці.

Про це розповів екснападник Динамо Віктор Леоненко.

"Чесно кажучи, Шахтар грає лише добре відрізками. Насправді, незрозуміло взагалі, у що він грає. Хтось ходить пішки, нікуди не поспішає, ну пляжний такий варіант, у результаті гольові моменти вони забити не можуть. І, зрештою, "роди" за 20-30 секунд.

Це свідчить про що? Це говорить про те, що класу команда не має. Біжить добре виходить з оборони в атаку, і лише добігають до штрафного майданчика, все, далі ми не знаємо, що робити. Ще й не вміємо, майстерності нема. Бо коли є майстерність, хлопці просто забили – і вже вирішуйте свої питання.

За грою Шахтар поки що лише відрізками показує гарну якість, а в основному, чесно кажучи, не дуже тішить, хоч і моменти є. Не скажу, до речі, їх багато. Шахтар реально не тішить, друзі", – сказав Леоненко.