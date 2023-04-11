Сілва відновив тренування з Челсі

Оборонець повернувся до тренувань у загальній групі

Захисник Челсі Тіагу Сілва повернувся до тренувань.

Про це повідомляє Sky Sports.

Бразилець точно не зіграє проти Реала в Лізі чемпіонів. Нагадаємо, матч відбудеться 12 квітня. Проте, ймовірно, зможе взяти участь в матчі АПЛ проти Брайтона цими вихідними.

Нагадаємо, 38-річний бразилець отримав пошкодження у матчі англійської Прем'єр-ліги проти Тоттенгема (0:2).

У поточній кампанії Сілва провів 27 матчів, у яких віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, Челсі хоче зберегти Фелікса.