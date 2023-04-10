Челсі хоче зберегти Фелікса

Жуан Фелікс може залишитися у Челсі

Керівництво Челсі хоче зберегти в клубі нападника Жуана Фелікса, який виступає на правах оренди до кінця сезону.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Однак остаточне рішення "сині" ухвалять тільки після того, як визначаться з тим, хто тренуватиме команду в наступному сезоні.

Також рішення Челсі залежатиме від того, яку суму попросив за Фелікса Атлетіко Мадрид. Оскільки, фіксована сума викупу в орендній угоді не прописана.

У поточному сезоні Фелікс забив 2 голи у 12 матчах за лондонський клуб.

Нагадаємо, Чілвелл хоче підписати контракт з Челсі.