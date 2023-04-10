Аталанта може звільнити Гасперіні

Джерело - Чемпіон.
Джан П'єро Гасперіні може бути звільнений з посади головного тренера Аталанти наприкінці нинішнього сезону.
Про це повідомляє Tuttomercatoweb.
Гасперіні втратить свою посаду в тому випадку, якщо Аталанта другий рік поспіль не вийде в єврокубки.
Наразі Аталанта йде в Серії А на шостому місці, яке дає право брати участь у Лізі конференцій. Гасперіні працює з Аталантою з літа 2016 року, його контракт розрахований до літа 2024 року.
Раніше повідомлялося, що Гасперіні може очолити Атлетіко.