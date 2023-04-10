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Аталанта може звільнити Гасперіні

Аталанта може змінити головного тренера
Сьогодні 21:29 115 0
Аталанта може звільнити Гасперіні
Фото - gettyimages
#Аталанта, #Джан П`єро Гасперіні, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Джан П'єро Гасперіні може бути звільнений з посади головного тренера Аталанти наприкінці нинішнього сезону.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

Гасперіні втратить свою посаду в тому випадку, якщо Аталанта другий рік поспіль не вийде в єврокубки.

Наразі Аталанта йде в Серії А на шостому місці, яке дає право брати участь у Лізі конференцій. Гасперіні працює з Аталантою з літа 2016 року, його контракт розрахований до літа 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Гасперіні може очолити Атлетіко.

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