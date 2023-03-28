Гасперіні може очолити Атлетіко

Матрацники шукають заміну Дієго Сімеоне

Атлетіко Мадрид, який займається пошуками нового головного тренера команди, оскільки Дієго Сімеоне має залишити клуб наприкінці сезону, може очолити фахівець з Серії А.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

Президенту Атлетіко Мадрид запропонували кандидатуру головного тренера Аталанти Джан П'єро Гасперіні. Керівництво "матрацників" сприйняло таку ідею з цікавістю.

Крім Гасперіні, Атлетіко Мадрид серйозно розглядає кандидатуру колишнього головного тренера збірної Іспанії Луїса Енріке. Сімоне очолює "матрацників" із 2011 року.