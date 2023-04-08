Джерело - Чемпіон.
У матчі 20-го туру української Прем’єр-Ліги львівський Рух зіграв внічию з рівненським Вересом.
Матч завершився з рахунком 0:0. Відзначимо, що з 71-ої хвилини матчу Верес грав у меншості - Лебеденко отримав друге попередження.
Рух - Верес 0:0
Рух: Юрій Паньків, Олексій Довгий, Юрій Клімчук, Уїв Соломон-Отабор, Мар'ян Мисик (Едсон Фернандо 58), Ярослав Карабін (Василь Рунич 46), Роман Дідик, Ростислав Лях, Богдан Слюбик, Віталій Роман, Денис Слюсар (Остап Притула 68)
Верес: Богдан Когут, Роман Гагун, Семен Вовченко, Андрій Блізніченко, Віталій Дахновський, Олександр Лебеденко, Геннадій Пасіч, Станіслав Шарай, Дмитро Кльоц, Микола Гайдучик (Михайло Шестаков 84), Василь Курко
Попередження: Ярослав Карабін 3, Богдан Слюбик 60, Василь Рунич 70 – Олександр Лебеденко 64, Олександр Лебеденко 72
Вилучення: Олександр Лебеденко 72 - Едсон Фернандо 90+2