Петі: Зідана не буде в Челсі, він не говорить англійською

Призначення колишнього тренера Реала Зінедіна Зідана в Челсі є малоймовірним.

Про це заявив колишній футболіст збірної Франції Еммануель Петі

"Зідана не буде. Безумовно. Знаєте, чому? Він не говорить англійською. Такою є правда - я знаю Зінедіна роками та те, як він керує гравцями. У них близькі стосунки, він завжди розмовляє з ними.