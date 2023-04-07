Петі: Зідана не буде в Челсі, він не говорить англійською

Джерело - Daily Mail.
Призначення колишнього тренера Реала Зінедіна Зідана в Челсі є малоймовірним.
Про це заявив колишній футболіст збірної Франції Еммануель Петі
"Зідана не буде. Безумовно. Знаєте, чому? Він не говорить англійською. Такою є правда - я знаю Зінедіна роками та те, як він керує гравцями. У них близькі стосунки, він завжди розмовляє з ними.
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Тож для нього комунікація є пріоритетом. Це дуже важливо. Зідан не хоче, щоб хтось перекладав усе, що він повинен казати публічно", - додав Петі.
Нагадаємо, Мудрик - у трійці найгірших гравців сезону в Челсі за версією Goal.