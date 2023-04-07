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Петі: Зідана не буде в Челсі, він не говорить англійською

Ексгравець збірної Франції прокоментував можливе призначення Зідана в Челсі
Сьогодні 10:44 244 0
Петі: Зідана не буде в Челсі, він не говорить англійською
Фото: Getty Images
#Зінедін Зідан, #Петі, #Челсі

Джерело - Daily Mail.

Призначення колишнього тренера Реала Зінедіна Зідана в Челсі є малоймовірним.

Про це заявив колишній футболіст збірної Франції Еммануель Петі

"Зідана не буде. Безумовно. Знаєте, чому? Він не говорить англійською. Такою є правда - я знаю Зінедіна роками та те, як він керує гравцями. У них близькі стосунки, він завжди розмовляє з ними.

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Тож для нього комунікація є пріоритетом. Це дуже важливо. Зідан не хоче, щоб хтось перекладав усе, що він повинен казати публічно", - додав Петі.

Нагадаємо, Мудрик - у трійці найгірших гравців сезону в Челсі за версією Goal.

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