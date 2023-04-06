Українець став другим з кінця в списку найкращих

Хавбек Челсі Енцо Фернандес став найкращим гравцем команди в поточному сезоні.

Про це повідомляє видання Goal.

Українець Михайло Мудрик опинився на другому місці з кінця, випереджаючи лише П'єра-Емеріка Обамеянга.

"На відміну від Фернандеса, перші три місяці Мудрика в Челсі стали величезним розчаруванням. "Сині" виграли гонитву за високо оціненого українця, випередивши "Арсенал", але окрім обнадійливого дебюту з лави запасних проти Ліверпуля на Енфілді в лютому, він виглядав як риба на суші.

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Мудрик ще не відкрив рахунок своїх голів за Челсі попри те, що мав шанси, і, схоже, фізично не готовий до вимог футболу АПЛ", - йдеться у повідомлені.

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