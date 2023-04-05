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ПСЖ цікавиться Зіданом та Нагельсманном

Керівництво ПСЖ влітку може змінити головного тренера
Сьогодні 13:11 121 0
ПСЖ цікавиться Зіданом та Нагельсманном
Фото - gettyimages
#Зінедін Зідан, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ, #Юліан Нагельсманн

Джерело - tribuna.com.

ПСЖ може звільнити головного тренера Крістофа Галтьє.

Про це повідомляє L’Équipe.

За даними джерела, спеціалісту дали 2 матчі на виправлення ситуації. В останніх матчах Ліги 1 команда програла Ренну (0:2) та Ліону (0:1). 8 квітня паризька команда зіграє з Ніццою, а 15 квітня - з Лансом.

Якщо Галтьє не звільнять до кінця сезону, то він, ймовірно, залишить команду влітку. ПСЖ розглядає кандидатури Зінедіна Зідана та Юліана Нагельсманна. Також згадуються Жозе Моурінью, Антоніо Конте та Луїс Енріке, однак жоден з них не готовий очолити команду до кінця сезону.

Наразі ПСЖ лідирує в чемпіонаті Франції - 66 очок у 29 матчах.

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