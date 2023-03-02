Зідан може очолити Челсі

Грем Поттер може достроково покинути посаду головного тренера Челсі.

Про це повідомляє Sport.es.

Тренерський місток під керманичем "пенсіонерів" уже почав помітно розгойдуватись, і в керівництві клубу вже почали шукати йому потенційну заміну на випадок, якщо команда не почне набирати обертів найближчим часом.

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Челсі наразі розглядає тільки двох можливих кандидатів. Ідеться про колишнього головного тренера збірної Іспанії Луїса Енріке та екснаставника мадридського Реала Зінедіна Зідана.