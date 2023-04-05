Павелко візьме участь у виборах виконкому УЄФА

Андрій Павелко хоче переобратися на посаду члена Виконавчого комітету УЄФА

5 квітня в португальському Лісабоні відбудеться 47-й черговий Конгрес УЄФА, під час якого відбудуться чергові вибори президента та членів Виконавчого комітету УЄФА.

Серед претендентів на виборах у виконком – президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

На дев'ять місць у виконкомі є 13 претендентів. Повідомляється, що усі кандидати успішно пройшли перевірку на відповідність вимогам, яку проводила виборча комісія.

Особисто у Павелка буде десять конкурентів на 7 позицій.

Кандидати на сім позицій у Виконавчому комітеті УЄФА (чотирирічний мандат):

Бйорн Вассалло (Мальта);

Філіп Діалло (Франція);

Арманд Дука* (Албанія);

Лізе Клавенесс (Норвегія);

Леван Кобіашвілі (Грузія);

Єспер Меллер-Крістенсен* (Данія);

Хуго Куадерер (Ліхтенштейн);

Андрій Павелко* (Україна);

Род Петрі (Шотландія);

Луїс Рубіалес* (Іспанія);

Петр Фоусек (Чехія).

*балотується на переобрання.

Раніше Павелко не зміг з'явитися у суд, оскільки захворів на коронавірус.