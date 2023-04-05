Павелко візьме участь у виборах виконкому УЄФА

Джерело - sport.ua.
5 квітня в португальському Лісабоні відбудеться 47-й черговий Конгрес УЄФА, під час якого відбудуться чергові вибори президента та членів Виконавчого комітету УЄФА.
Серед претендентів на виборах у виконком – президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.
На дев'ять місць у виконкомі є 13 претендентів. Повідомляється, що усі кандидати успішно пройшли перевірку на відповідність вимогам, яку проводила виборча комісія.
Особисто у Павелка буде десять конкурентів на 7 позицій.
Кандидати на сім позицій у Виконавчому комітеті УЄФА (чотирирічний мандат):
Бйорн Вассалло (Мальта);
Філіп Діалло (Франція);
Арманд Дука* (Албанія);
Лізе Клавенесс (Норвегія);
Леван Кобіашвілі (Грузія);
Єспер Меллер-Крістенсен* (Данія);
Хуго Куадерер (Ліхтенштейн);
Андрій Павелко* (Україна);
Род Петрі (Шотландія);
Луїс Рубіалес* (Іспанія);
Петр Фоусек (Чехія).
*балотується на переобрання.
Раніше Павелко не зміг з'явитися у суд, оскільки захворів на коронавірус.