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Павелко візьме участь у виборах виконкому УЄФА

Андрій Павелко хоче переобратися на посаду члена Виконавчого комітету УЄФА
Сьогодні 11:42 206 0
Павелко візьме участь у виборах виконкому УЄФА
#Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ), #УЄФА

Джерело - sport.ua.

5 квітня в португальському Лісабоні відбудеться 47-й черговий Конгрес УЄФА, під час якого відбудуться чергові вибори президента та членів Виконавчого комітету УЄФА.

Серед претендентів на виборах у виконком – президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

На дев'ять місць у виконкомі є 13 претендентів. Повідомляється, що усі кандидати успішно пройшли перевірку на відповідність вимогам, яку проводила виборча комісія.

Особисто у Павелка буде десять конкурентів на 7 позицій.

Кандидати на сім позицій у Виконавчому комітеті УЄФА (чотирирічний мандат):

Бйорн Вассалло (Мальта);
Філіп Діалло (Франція);
Арманд Дука* (Албанія);
Лізе Клавенесс (Норвегія);
Леван Кобіашвілі (Грузія);
Єспер Меллер-Крістенсен* (Данія);
Хуго Куадерер (Ліхтенштейн);
Андрій Павелко* (Україна);
Род Петрі (Шотландія);
Луїс Рубіалес* (Іспанія);
Петр Фоусек (Чехія).
*балотується на переобрання.

Раніше Павелко не зміг з'явитися у суд, оскільки захворів на коронавірус.

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